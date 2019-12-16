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Opel возобновил продажи автомобилей в России

Компания ушла с российского рынка в 2015 году
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© Joaquin Corbalan P/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Компания PSA Peugeot Citroen начала продажи новых моделей Opel в России, говорится в сообщении Opel.

"Opel возвращается в Россию: с сегодняшнего дня первые модели немецкого автопроизводителя из Рюссельсхайма поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Рязань и Ставрополь. Для заказа доступны кроссовер Grandland X, производимый на заводе в Айзенахе и пассажирский микроавтобус Zafira Life, производство которого налажено в Калуге", - отмечается в сообщении Opel.

Компания Opel ушла с рынка России в 2015 году.

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