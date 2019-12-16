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Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2020 года понизится на $13,3

Стоимость составит $77,2 за тонну

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2020 года понизится на $13,3 и составит $77,2 за тонну, говорится в сообщении Минфина РФ.

По данным Минфина, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 ноября по 14 декабря 2019 года составила $64,54 за баррель, или $471,2 за тонну.

Пошлина на высоковязкую нефть уменьшится до $7,7 с $9. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 января будет снижена до $23,1 за тонну, на темные - до $77,2. Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до $23,1, прямогонного (нафта) - до $42,4 за тонну. Пошлина на сжиженный газ составит $3,8, на кокс - $5, сообщает Минфин.

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