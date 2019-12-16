Песков: Путин по-прежнему не планирует поездку на форум в Давосе

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по-прежнему не планирует визит на экономический форум в Давосе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В планах [Путина] нет поездки на Давосский форум", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин участвовал в Давосском форуме в 2009 году, когда занимал пост премьер-министра РФ. В 2020 году форум пройдет с 21 по 24 января.

В конце ноября помощник президента России Юрий Ушаков говорил журналистам, что Москва пока не определилась, кто из официальных лиц будет представлять страну на следующем форуме в Давосе.