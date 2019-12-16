В РФ выявлены случаи майнинга криптовалюты с помощью зараженных ресурсов госорганизаций

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Зараженные ресурсы госорганизаций России использовались хакерами для майнинга криптовалют. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

"Выявлены случаи майнинга криптовалюты с помощью зараженных информационных ресурсов государственных организаций. В этом случае злоумышленники заражают веб-страницы, а майнинг осуществляется в момент их просмотра в браузере", - сказал Мурашов.

Он отметил, что стоимость большинства виртуальных монет очень высока, поэтому желающих легко заработать деньги много. "Для генерации виртуальных монет может использоваться до 80% свободной мощности компьютера, причем легальный пользователь может даже об этом не знать", - сказал замглавы НКЦКИ, отметив, что захват в целях майнинга серверов крупных компаний грозит существенным снижением их производительности и значительным ущербом для бизнеса.

Как сообщил Мурашов, для противодействия подобным атакам пользователи должны уделять внимание безопасности своего компьютера. По его словам, факт заражения вредоносным программным обеспечением должен служить сигналом, что компьютер плохо защищен и может стать жертвой любых злоумышленников.

Мурашов отметил, что двое граждан России привлечены к уголовной ответственности за майнинг криптовалют через зараженные компьютеры организаций.

"В РФ за последнее время было два случая привлечения к уголовной ответственности лиц, которые использовали захваченные компьютеры для майнинга криптовалют", - сказал он.

Один из них - житель Кургана, использовавший практически целую бот-сеть в различных регионах страны. Во втором случае уголовное дело было возбуждено по факту использования для майнинга сайта АО "Ростовводоканал".

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