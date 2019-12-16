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Кабмин РФ одобрил увеличение квоты правкомиссии в отборе ТЭС для модернизации к 2025 г.

В предварительный перечень проектов и генерирующих объектов с вводом в 2025 году включено 25 проектов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ согласовало возможность увеличения суммарной мощности тепловых электростанций (ТЭС), отбираемых правительственной комиссией по развитию электроэнергетики по программе модернизации тепловых мощностей с вводом в 2025 году до 2,5 ГВт. Об этом говорится в постановлении правительства на официальном интернет-портале для публикации нормативно-правовых актов.

По информации "Системного оператора", в предварительный перечень проектов и генерирующих объектов с вводом в 2025 году включено 25 проектов (из 69 заявленных) суммарной установленной мощностью 4 ГВт. Часть проектов - 15% от общей квоты или 621 МВт - к предварительно отобранным еще отберет правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики. Ранее Минэнерго предлагало увеличить квоту правительственной комиссии до 2,5 ГВт.

В постановлении отмечается, что по решению правкомиссии по развитию электроэнергетики квота для проектов, отбираемых вне конкурса, может быть увеличена до 2,5 ГВт.

В конце января правительство РФ одобрило подготовленную Минэнерго программу модернизации тепловых мощностей, устанавливающую правила привлечения инвестиций в реконструкцию изношенного оборудования на станциях. Программа модернизации теплоэлектростанций рассчитана на 10 лет - с 2022 по 2031 годы. В рамках программы планируется модернизировать 39 ГВт в европейской части России и Урале (первая ценовая зона) и в Сибири (вторая ценовая зона) и еще 2 ГВт модернизировать или построить в неценовых зонах, к которым относятся регионы Дальнего Востока, Архангельская и Калининградская области, Республика Коми.

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