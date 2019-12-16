Путин поручил проработать предложения по линии ВТС по итогам саммита Россия - Африка

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проработать предложения по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) по итогам саммита РФ - Африка, сделав акцент на внедрение гибких подходов к поставкам и оплате. Об этом он заявил на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

"Отмечу недавний саммит Россия - Африка. В ходе его работы подтверждено, что надежное, ответственное военно-техническое сотрудничество является одним из приоритетов взаимодействия с африканскими партнерами. По итогам саммита прошу проработать поступившие многочисленные предложения по линии ВТС, конечно, с учетом их коммерческой составляющей с акцентом на внедрение гибких подходов к поставкам и оплате", - сказал глава государства.