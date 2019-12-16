Медведев подписал постановление о компенсациях за найм жилья для контрактников ВС России

ГОРКИ, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство будет компенсировать контрактникам Вооруженных сил РФ поднаем жилья. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Я подписал постановление, которое касается усиления социальной защиты отдельных категорий граждан, в данном случае это военные контрактники Вооруженных сил РФ, - сказал Медведев на встрече с вице-премьерами. - В соответствие с новым постановлением мы повышаем денежную компенсацию за поднаем жилья солдатам, сержантам, матросам, старшинам, членам их семей за арендованное жилье".

Премьер-министр подчеркнул, что таким образом будет сделан еще один шаг на пути развития системы социальных гарантий для таких военнослужащих. Он добавил, что уровень компенсаций за поднаем жилья для ряда контрактников на протяжении длительного времени не менялся и за расписанные ранее суммы было практически невозможно снять квартиру.

Глава кабмина заметил, что, благодаря подписанному постановлению, указанные военнослужащие будут получать такую же компенсацию, как офицеры и прапорщики.