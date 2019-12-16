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Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития в Тулуне

Как отмечается, это позволит к 2029 году диверсифицировать экономику города, создать более 650 постоянных рабочих мест, привлечь более 1,5 млрд рублей инвестиций

ГОРКИ, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что принял решение о создании территории опережающего развития (ТОР) в пострадавшем от наводнения Тулуне.

"Я подписал документ, это ТОР или территория опережающего развития в Тулуне, Иркутская область, - сказал Медведев на встрече с вице-премьерами. - Место известное, особенно после наводнения этим летом".

Он напомнил, что правительство оказывало и оказывает этой территории помощь по преодолению последствий стихийного бедствия. "Но сама территория должна все-таки получить и собственные механизмы для саморазвития для того, чтобы разнообразить местную экономику, привлечь какие-то инвестиции дополнительные в регионе, но и чтобы сам моногород (Тулун - это тоже моногород) меньше будет зависеть от градообразующего предприятия", - подчеркнул глава правительства. Он выразил надежду, что эти меры будут действенными. Говоря о создании ТОР в Тулуне, Медведев подчеркнул, что этот механизм должен создать дополнительные условия для развития города.

"Город непростой и нужно, чтобы эта территория опережающего развития принесла экономический эффект", - сказал премьер. Он обратился с просьбой к своим заместителям, а также к вновь назначенному руководству региона с просьбой следить за появлением и развитием новых проектов в рамках ТОР.

Как отмечается на сайте правительства, создание ТОР "Тулун" позволит к 2029 году диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия - филиала "Разрез Тулунуголь" ООО "Компания "Востсибуголь", повысить инвестиционную привлекательность территории города, создать более 650 постоянных рабочих мест, привлечь более 1,5 млрд рублей инвестиций.

В новость были внесены изменения (14:32 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

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