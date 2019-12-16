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"АвтоВАЗ" запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4

Автомобиль, в частности, получил новую обивку и сидения с модернизированным механизмом складывания
Описание
© Андрей Холмов/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.

"Lada запускает производство модернизированного внедорожника Lada 4х4: автомобиль получил модернизированный интерьер, стал комфортней и безопасней", - отмечается в сообщении.

Автомобиль получил новую обивку и сидения с модернизированным механизмом складывания. На обновленной панели приборов внедорожника появился модернизированный блок управления климатической системой.

В "АвтоВАЗе" также обращают внимание на улучшенную шумоизоляцию. "Применены новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибраций, и улучшенный пакет шумо- и виброизоляции на панелях кузова", - пояснили в компании.

Модификация Lada 4х4 Urban получила противотуманные фары, интегрированные в передний бампер.

О ценах и старте продаж обновленного внедорожника компания сообщит дополнительно.

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