Кабмин утвердил распределение субсидий на НИОКР в рамках инновационных проектов

ГОРКИ, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила распределения субсидий на проведение НИОКР при реализации инновационных проектов. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Я подписал постановление, которое утверждает правила о том, как даются субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при реализации инновационных проектов. Я напомню, что мы на эти цели в федеральном бюджете на ближайшие годы предусмотрели почти 29 млрд рублей", - сказал Медведев.

По его словам, субсидии позволяют разработчикам новых технологий компенсировать часть затрат.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Козак, правительство утвердит перечень технологий, которые необходимы для технологического развития страны.

"Мы обязаны будем утвердить перечень таких технологий и только эти технологии будут поддерживаться через предоставление субсидий на НИОКР. На каждую технологию будет проводиться конкурс. Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе и критерием определения победителя будет являться обязательство по внедрению соответствующих технологий до серийного производства в кратчайший срок и эффективность использования субсидий", - сказал Козак.

Он отметил, что данный механизм начнет работать с 2020 года."Таким образом мы завершим унификацию всех инструментов государственной поддержки промышленности с учетом внедрения двух новых инструментов, которые появились в 2019 году. Это СПИК 2.0 и национальный проект промышленный экспорт. Чтобы не конкурировали между собой различные инструменты, понижая эффективность каждого инструмента поддержки", - сказал он.

За невыполнение обязательств, как отметил Козак, будут предусмотрены меры ответственности в виде возврата соответствующих субсидий.