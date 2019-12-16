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Несколько десятков компаний начали работу на запущенном Сбербанком суперкомпьютере

Ресурсы суперкомпьютера позволят бизнесу использовать технологии искусственного интеллекта
Серверная суперкомпьютера Christofari Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Серверная суперкомпьютера Christofari
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Несколько десятков компаний из России, США и Европы, приступили к работе на мощностях суперкомпьютера Christofari - разработки Сбербанка и его дочерней компании SberCloud. Об этом сообщил журналистам во время презентации СТО Сбербанк Груп, руководитель блока "технологии" Сбербанка Давид Рафаловский.

Суперкомпьютер Christofari, названный в честь первого клиента сберегательной кассы в России Николая Кристофари, был представлен 8 ноября на Международной конференции AI Journey в Москве. Ресурсы суперкомпьютера позволят бизнесу использовать технологии искусственного интеллекта.

"Есть заявки <...>, мы не упоминаем наших клиентов. Когда они выйдут на рынок с каким-то прорывным продуктом и, если некоторые из них решат сказать, что это сделано благодаря Christofari, - я буду стоять рядом и аплодировать, но пока мы не объявляем наших клиентов. Их много десятков, мы тестировали до коммерческого запуска и официально запустили суперкомпьютер 12 декабря, у нас уже есть много клиентов, которые представляют разные индустрии", - сказал он, уточнив, что Сбербанк использует мощности суперкомпьютера на "коммерческих условиях".

Рафаловский отметил, что в основном пользуются мощностями представители российских компаний, но уже есть одна американская и две европейских компании, которые работают в России.

"Мы хотим, чтобы каждый вуз мог использовать эти мощности в своих проектах. Кто-то начнет раньше, кто-то позже", - добавил он.

О суперкомпьютере

Christofari - единственный российский суперкомпьютер, созданный специально для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Его мощности позволяют обучать программные модели, основанные на сложных нейронных сетях, в рекордно короткие сроки. Он предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики - нефтегазовой, электроэнергетике, тяжелой промышленности, медицине, телекоммуникациях, ритейле и финансовом секторе.

Суперкомпьютер, созданный специалистами Сбербанка и SberCloud, имеет производительность около 6,7 петафлопса. Он состоит из кластеров NVIDIA. Система Nvidia DGX-2 является самой производительной в мире для сложнейших задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, отмечают в компаниях. Специализированные вычислители для ускорения новых типов нейронных сетей в сочетании с масштабируемой архитектурой позволяют эффективно работать с большими и сложными моделями, причем скорость обучения нейросетей возрастает кратно.

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