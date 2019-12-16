Портфельная компания "Роснано" разработала провод для высокоскоростных магистралей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Портфельная компания "Роснано" "Наноэлектро" запатентовала контактный провод для высокоскоростных железных дорог из сплава меди и ниобия. Благодаря высоким физическим характеристикам провод способен обеспечивать скорость движения поездов до 450 км/ч и сэкономить затраты на обновление контактной сети в два раза, сообщили в понедельник в пресс-службе УК "Роснано".

"Разработанный "Наноэлектро" провод обладает предельно высокими показателями электропроводности и механической прочности по сравнению с мировыми аналогами, что позволяет оптимизировать потребление электроэнергии в контактной сети", - отметили в пресс-службе.

В частности, прочность провода из инновационного сплава достигает уровня 650 Мпа, электропроводность опережает мировые аналоги, сопоставимые по прочности, минимум на 10%. Благодаря этим свойствам, продукция компании улучшает качество токосъема на 15% и служит в два раза дольше, что приводит к экономии затрат на монтажные работы на 50% на жизненном цикле провода.

Предполагается, что основным потребителем разработки станет ОАО "РЖД". Продукция "Наноэлектро" пройдет тестирование на опытном участке высокоскоростной магистрали во Владимирской области "Боголюбово - Второво" длиной 3 км.

Увеличение скорости движения в грузовом и дальнем пассажирском сообщении - один из ключевых приоритетов развития железнодорожной инфраструктуры. К проектам высокоскоростных магистралей, в том числе Москва - Санкт-Петербург, Москва - Нижний Новгород, Москва - Казань - Екатеринбург, предъявляют требования к скорости движения составов до 400 км/ч. Рост скорости железнодорожного сообщения приносит как технические преимущества - снижается повреждаемость электровозов, сокращается рабочий парк вагонов, так и экономические - ускоряется доставка грузов, экономится полезное время трудоспособного населения, растет уровень удовлетворенности пассажиров в качестве обслуживания.

О компании-разработчике

ООО "НПП "Наноэлектро" - компания, созданная в 2011 году как совместное предприятие АО "Роснано" и АО "ВНИИНМ" имени А. А. Бочвара (входит в ГК "Росатом"). Проект направлен на создание промышленного производства сверхвысокопрочных наноструктурированных проводов, обладающих высокой электропроводностью. Технология востребована в контактных проводах для высокоскоростного железнодорожного транспорта, в авиационной и космической технике, судостроении, в электронике.

АО "Роснано" было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий.