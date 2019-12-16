Глава "Газпрома" обсудил с представителями Белоруссии условия поставок газа с 2020 г.

МОСКВАБ 16 декабря. /ТАСС/. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем и послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко актуальные вопросы взаимодействия в газовой сфере, начиная с 2020 года. В первую очередь, речь шла об условиях поставок российского газа потребителям республики. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Между "Газпромом" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики до конца 2019 года.

"Отмечено, что "Газпром" обеспечивает надежные поставки газа потребителям республики в необходимом объеме. В январе - ноябре 2019 года он составил около 18,4 млрд куб. м", - говорится в сообщении.

В 2018 году "Газпром" поставил в Беларусь 20,3 млрд куб. м газа - на 6,9% больше, чем в 2017 году (19 млрд куб. м).

8 декабря по итогам переговоров белорусского и российского лидеров в Сочи Семашко заявил, что Минск и Москва решат в ближайшие две недели вопрос о цене на российский газ для Белоруссии. По его словам, в ближайшие два года страны намерены выйти на равные цены на газ. Сейчас белорусская сторона покупает голубое топливо за 127 долларов за тысячу кубометров, но хочет снизить стоимость до уровня близлежащей Смоленской области плюс транспортировка. Семашко также отметил, что уже в 2020 году цена газа должна снижаться, чтобы создать базу для формирования единого экономического пространства.