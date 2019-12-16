Промпроизводство в России в ноябре выросло на 0,3%

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Промышленное производство в России за январь - ноябрь 2019 г. выросло на 2,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, говорится в материалах Росстата.

При этом в ноябре текущего года рост этого показателя составил 0,3% в годовом выражении.

В январе - ноябре в добыче полезных ископаемых зафиксирован рост на 3,2%, в обрабатывающих производствах - на 2,1%, в сфере снабжения электроэнергией - на 0,9%. В области водоснабжения Росстат отмечает снижение показателя на 0,2%.

В ноябре 2019 года добыча полезных ископаемых увеличилась на 1,4% в годовом выражении, в сфере обрабатывающего производства наблюдался рост на 0,1%, производство в сфере снабжения электроэнергией не изменилось по сравнению с аналогичным месяцем 2019 г., а в сфере водоснабжения было зафиксировано снижение на 8,9%.

"На временном интервале в 11 месяцев позитивную динамику продемонстрировали все сферы промышленного производства, за исключением водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (снижение 0,2% к аналогичному периоду прошлого года). Наибольшие темпы роста у сырьевых (3,2% к аналогичному периоду 2018 года) и обрабатывающих отраслей (2,1% по сравнению с 11 месяцами 2018 года). В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост производства составил 0,9% к периоду январь - ноябрь 2018 года", - отмечает Росстат.