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Доля китайцев в иностранном турпотоке в Мурманскую область выросла до 20% за 2019 год

Увеличение числа туристов из Китая связывают с ростом популярности в этой стране одного из символов советского наследия - ледокола "Ленин", который стал музеем у причала мурманского морвокзала

МУРМАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Число туристов из Китая в Мурманскую область за 2019 год выросло на 40% - до 16 тыс. человек, они лидируют в иностранном турпотоке в регион и составляют пятую его часть, сообщил в понедельник замгубернатора региона Дмитрий Филиппов на оперативном совещании в областном правительстве.

"В турпотоке преобладают туристы из Азии, среди азиатских стран наибольший рост показывает Китай - число туристов из этой страны за год выросло на 40% - до более чем 16 тыс. человек", - сказал замгубернатора.

В целом турпоток иностранцев в регион вырос за четыре года почти в 2,5 раза - до 67 тыс. человек с 27,9 тыс. человек в 2015 году. Общий турпоток за этот период увеличился в полтора раза и составил 450 тыс. человек.

Наибольшее число туристов приезжают на горнолыжные склоны, в первую очередь в Кировск, расположенный у подножия Хибинских гор. Также популярностью пользуются Саамская деревня, Лапландский заповедник с усадьбой Деда Мороза, село Териберка на берегу Баренцева моря, Снежная деревня в Кировске. Увеличение числа туристов из Китая связывают с ростом популярности в этой стране одного из символов советского наследия - ледокола "Ленин", который стал музеем у причала мурманского морвокзала.

Теги
РоссияКитайАрктика сегодняМурманская область
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