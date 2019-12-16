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Минздрав рассчитывает на скорое принятие закона об интернет-торговле лекарствами

В ведомстве отметили, что ответственность за сохранность качества препарата, поступающего к потребителю, будет лежать на аптечной организации

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Минздрав РФ надеется на принятие закона об интернет-торговле лекарствами в ближайшее время, поскольку продажа по электронным рецептам позволит сделать прослеживаемость препаратов прозрачной и понятной, сообщила ТАСС директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина в кулуарах заседания Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что правительство вынесло отрицательное заключение на подготовленные депутатами поправки ко второму чтению, предусматривающие легализацию онлайн-торговли рецептурными лекарствами с 1 января 2022 года. Как пишет издание, поправки, одобренные комитетом осенью 2019 года, предусматривали легализацию онлайн-продаж безрецептурных препаратов с доставкой курьером с 1 июля 2020 года, рецептурных - с 1 января 2022 года.

"Безрецептурные, если не будет разногласий <...>, будет принят в ближайшее время, потому что уже подготовлена версия ко второму чтению, и это достаточно быстрая процедура. Надеемся, что в начале года будут <...>", - сказала она.

Максимкина добавила, что когда появятся электронные рецепты, будет понятна прослеживаемость препаратов, и риски, о которых заявило правительство, исчезнут. Она пояснила, что ответственность за сохранность качества препарата, поступающего к потребителю, будет лежать на аптечной организации. Именно она, по ее словам, будет выбирать контрагента, прошедшего специальное обучение.

"Нужна будет специальная упаковка товара, чтобы его потребитель получил надлежащего качества с точки зрения сохранности самого препарата, чтоб мог оценить качество сохранности, поэтому это, конечно, требует отработки, и это правильно", - считает она.

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