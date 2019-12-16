Объем инвестиций в ОЭЗ "Алабуга" к концу года вырастет до 195,7 млрд рублей

КАЗАНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Объем освоенных инвестиций в особую экономическую зону (ОЭЗ) "Алабуга" за 9 месяцев 2019 года превысил 5,9 млрд рублей, суммарный объем вложений в ОЭЗ к концу года превысит 195 млрд рублей, сообщила в интервью ТАСС руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"Общий объем заявленных инвестиций резидентами ОЭЗ "Алабуга" составил 195,7 млрд рублей за весь период, при этом объем освоенных инвестиций за 9 месяцев 2019 года составил 5,97 млрд рублей, нарастающим итогом за весь период - 132,4 млрд рублей. Все плановые показатели ОЭЗ на 2019 год выполнены", - сказала она.

По словам Минуллиной, на сегодня ОЭЗ "Алабуга" является самой успешной особой экономической зоной РФ. На ее долю приходится около 50% выручки резидентов всех экономических зон страны и около 80% выручки резидентов ОЭЗ промышленно-производственного типа. Сейчас здесь зарегистрировано 57 компаний, являющихся лидерами в своих отраслях, в том числе Ford, Rockwool, Armstrong, 3M. Производственную деятельность осуществляют 33 предприятия-резидента, многие из них работают на экспорт.

"В 2019 году введены в эксплуатацию три новых производства: производство средств защиты растений - 4,3 млрд рублей инвестиций, производство однокомпонентных монтажных полиуретановых пен - 577 млн рублей инвестиций, завод по производству противотурбулентных присадок в объеме 3 тыс. тонн в год - 1,83 млрд рублей. Внимательно посмотрите: международных инвесторов не появилось в рамках новых открытых объектов - это именно российские привлеченные инвестиции, хотя традиционно на этой площадке инвестировали западные страны. Что в очередной раз подтверждает мой тезис о необходимости принципиально новых мер по повышению конкурентоспособности России на рынке мировых инвестиций", - добавила Минуллина.

Как сообщал ТАСС гендиректор ОЭЗ Тимур Шагивалеев, по итогам этого года ожидается 7 млрд рублей инвестиций, что почти в два раза ниже показателя 2018 года - 13,9 млрд рублей.

"Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, созданная в 2005 году в Елабужском муниципальном районе Татарстана. На ее территории зарегистрированы 57 резидентов, промышленную деятельность ведут 32 компании.