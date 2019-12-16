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В РФ начали создание заводов по переработке опасных отходов

В "Росатоме" уточнили, что предприятия по переработке опасных отходов появятся на мощностях бывших заводов по уничтожению химического оружия

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Создание предприятий по переработке опасных отходов началось в России на мощностях бывших заводов по уничтожению химического оружия. Об этом заявил в понедельник на форуме "Чистая страна" директор по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев.

"В 2019 году была создана законодательная основа для реализации федерального проекта и создания системы, были приняты первые объекты в рамках имущественных комплексов по уничтожению химического оружия - там сейчас проводятся изыскания, начата работа непосредственно над созданием такой инфраструктуры", - сказал Лебедев.

Как напомнили в Росатоме, в 2019 году распоряжением правительства оператором по обращению с опасными отходами было утверждено ФГУП "РосРАО" (входит в "Росатом"), которое должно стать своего рода единым окном для всех производителей таких отходов и для операторов, которые ими занимаются. Также введено понятие единой федеральной схемы обращения с такими отходами.

"Предусмотрено создание семи крупных федеральных центров для обезвреживания, переработки таких отходов. Четыре из них будут создаваться на базе перепрофилирования объектов уничтожения химического оружия - это отдельное поручение президента. Эти комплексы должны быть введены в эксплуатацию в конце 2023 года. Для остальных трех комплексов будут подобраны площадки. Они будут готовы и введены в эксплуатацию в конце 2024 года", - добавил Лебедев.

Он также рассказал, что федеральный оператор начнет работу с начала 2022 года. Соответственно, информационная система, которая будет основным программным инструментом, будет создаваться и вводиться поэтапно до конца 2021 года.

Одной из целей национального проекта "Экология" является создание системы по обращению с опасными отходами, включая строительство к 2024 году семи заводов по их обработке. После этого доля обезвреженных отходов в общем объеме отходов I и II класса опасности вырастет до 65%.

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