Енисейское пароходство вложит 396 млн рублей в подготовку флота к навигации 2020 году

КРАСНОЯРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Енисейское речное пароходство (ЕРП, основной акционер - компания "Норникель") вложит в подготовку флота к навигации 2020 года 396 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ЕРП.

Навигация в Красноярском крае проходит с мая по октябрь. Речным путем грузы завозятся в северные территории края.

"На судоремонтных предприятиях Енисейского речного пароходства началась ремонтная кампания. Объем финансовых средств на подготовку флота к навигационному сезону 2020 года составит порядка 396 млн рублей", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, затраты на навигацию 2019 года составили 360 млн рублей. Таким образом, затраты на подготовку флота увеличатся на 10%.

Планируется отремонтировать 419 единиц флота. Главные двигатели будут установлены на четырех теплоходах, заменены котлы на шести судах, вспомогательные двигатели. Теплоход "Капитан Марусев" будет модернизирован и сможет совершать плавания до порта Диксон, самого северного населенного пункта России.

Енисейское речное пароходство - самое крупное в Красноярском крае транспортное предприятие, осуществляющее перевозки грузов и пассажиров в бассейнах рек Енисей и Ангара. Флот компании состоит из 460 судов общей грузоподъемностью 650 тыс. т.