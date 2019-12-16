{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин призвал наказывать чиновников за задержку перечисления федеральных денег в регионы

Спикер Госдумы обратился к представителю Генпрокуратуры с призывом учитывать сроки поступления средств в субъекты РФ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ответственность за несвоевременное расходование средств федерального бюджета должны нести не региональные власти, а представители министерств и ведомств, задерживающих финансирование. Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета законодателей Федерального собрания РФ.

"Правильно было бы в этом случае наказывать не тех, кто в регионах получает средства и стремится реализовать задачу и построить там тот же ФАП, а тех, кто средства отправляют поздно: министерства, ведомства. К ним этот вопрос, а не к регионам", - сказал Володин.

В связи с этим председатель Госдумы обратился к представителю Генпрокуратуры РФ с призывом учитывать сроки поступления федеральных денег в субъекты РФ. "Хотелось бы, чтобы прокуратура не находилась где-то далеко на другой планете, а исходила также из того, когда средства приходят в регионы", - подчеркнул он.

По его словам, проблема ответственности за несвоевременное расходование федеральных денег постоянно звучит в регионах из-за большого количества уголовных дел. "Сейчас приняты все решения на уровне правительства, чтобы средства приходили до января. Из 217 трансфертов 203 уже распределены. Теперь можно спрашивать и с регионов за эффективность работы", - заключил Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
Реклама на ТАСС
Енисейское пароходство вложит 396 млн рублей в подготовку флота к навигации 2020 году
Планируется отремонтировать 419 единиц флота
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС