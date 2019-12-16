Володин призвал наказывать чиновников за задержку перечисления федеральных денег в регионы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ответственность за несвоевременное расходование средств федерального бюджета должны нести не региональные власти, а представители министерств и ведомств, задерживающих финансирование. Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета законодателей Федерального собрания РФ.

"Правильно было бы в этом случае наказывать не тех, кто в регионах получает средства и стремится реализовать задачу и построить там тот же ФАП, а тех, кто средства отправляют поздно: министерства, ведомства. К ним этот вопрос, а не к регионам", - сказал Володин.

В связи с этим председатель Госдумы обратился к представителю Генпрокуратуры РФ с призывом учитывать сроки поступления федеральных денег в субъекты РФ. "Хотелось бы, чтобы прокуратура не находилась где-то далеко на другой планете, а исходила также из того, когда средства приходят в регионы", - подчеркнул он.

По его словам, проблема ответственности за несвоевременное расходование федеральных денег постоянно звучит в регионах из-за большого количества уголовных дел. "Сейчас приняты все решения на уровне правительства, чтобы средства приходили до января. Из 217 трансфертов 203 уже распределены. Теперь можно спрашивать и с регионов за эффективность работы", - заключил Володин.