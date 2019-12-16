Власти Ивановской области направят на поддержку АПК до 680 млн рублей в 2020 году

ТАСС, 16 декабря. Власти Ивановской области направят на поддержку агропромышленного комплекса и сельских территорий в 2020 году почти 680 млн рублей - на 10% больше, чем годом ранее. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"В 2020 году на поддержку агропромышленного комплекса и сельских территорий Ивановской области направят 679,3 млн рублей, из которых 466,7 млн рублей - средства федерального бюджета, 212,6 млн рублей - областного бюджета", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства, в текущем году эта сумма составила 626,4 млн рублей.

В следующем году представителям АПК будет оказываться поддержка в виде компенсирующих и стимулирующих субсидий. В первом случае фермерам предоставят бюджетные ассигнования на поддержку животноводства, растениеводства и агрострахования, во втором - на производство зерновых, зернобобовых и технических культур, молока и мяса, развитие малых форм хозяйствования. Кроме того, средства пойдут на развитие мелиорации земель, сельскохозяйственной потребительской кооперации, обновление парка сельхозтехники, подготовку кадров для отрасли, возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным проектам.