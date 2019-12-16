Эксперты заявили о снижении доступности мобильной связи в российских регионах

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Мобильная связь в российских регионах по итогам 2019 года стала менее доступной, чем годом ранее, из-за роста средней стоимости минимального пакетного тарифа на 6%. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review (имеется в распоряжении ТАСС).

Для того чтобы выяснить, как много тратят россияне на услуги связи из своих доходов, эксперты рассчитали индекс доступности связи: чем он больше, тем менее доступна связь в регионе. Согласно исследованию, этот индекс по сравнению с декабрем 2018 года увеличился с 5,9 до 6,4 балла, следовательно, россияне стали тратить на услуги мобильной связи чуть больший процент своего ежемесячного дохода. Это, по мнению экспертов, связано в том числе с замедлением роста доходов населения - в прошлом именно он компенсировал последствия подорожания тарифов.

В исследовании указывается, что при этом связь стала доступнее в Уральском и Дальневосточном федеральных округах, тогда как в Центральном федеральном округе индекс подскочил сразу на 2,3 балла, что означает серьезное снижение доступности связи.

Так, по сравнению с прошлым годом средний минимальный пакетный тариф на мобильную связь в целом вырос на 6% - с 255 до 270 рублей. "Операторы проводят корректировку тарифов в сторону их повышения несколько раз в год, и если в прошлые периоды мы наблюдали некоторое снижение тарифов к лету, то, начиная с 2018 года, тарифы только растут. Это результат ценовых войн, развязанных участниками рынка в отдельных регионах, что значительно ударило по выручке операторов", - рассказал руководитель Content Review Сергей Половников.