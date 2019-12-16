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Эксперты заявили о снижении доступности мобильной связи в российских регионах

В декабре 2019 года россияне вынуждены тратить на оплату услуг связи больший процент своего дохода, чем годом ранее
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Мобильная связь в российских регионах по итогам 2019 года стала менее доступной, чем годом ранее, из-за роста средней стоимости минимального пакетного тарифа на 6%. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review (имеется в распоряжении ТАСС).

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Для того чтобы выяснить, как много тратят россияне на услуги связи из своих доходов, эксперты рассчитали индекс доступности связи: чем он больше, тем менее доступна связь в регионе. Согласно исследованию, этот индекс по сравнению с декабрем 2018 года увеличился с 5,9 до 6,4 балла, следовательно, россияне стали тратить на услуги мобильной связи чуть больший процент своего ежемесячного дохода. Это, по мнению экспертов, связано в том числе с замедлением роста доходов населения - в прошлом именно он компенсировал последствия подорожания тарифов.

В исследовании указывается, что при этом связь стала доступнее в Уральском и Дальневосточном федеральных округах, тогда как в Центральном федеральном округе индекс подскочил сразу на 2,3 балла, что означает серьезное снижение доступности связи.

Так, по сравнению с прошлым годом средний минимальный пакетный тариф на мобильную связь в целом вырос на 6% - с 255 до 270 рублей. "Операторы проводят корректировку тарифов в сторону их повышения несколько раз в год, и если в прошлые периоды мы наблюдали некоторое снижение тарифов к лету, то, начиная с 2018 года, тарифы только растут. Это результат ценовых войн, развязанных участниками рынка в отдельных регионах, что значительно ударило по выручке операторов", - рассказал руководитель Content Review Сергей Половников.

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Регионами с самой доступной мобильной связью для населения с учетом средней заработной платы и тарифов на мобильную связь стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская область, Москва, Магаданская область. Регионы с наименее доступной мобильной связью: Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская республики, Республика Ингушетия.

Кроме того, в исследовании Content Review, проведенном в ноябре 2019 года, отмечается, что семейные и конвергентные тарифы, включающие сразу несколько услуг за одну абонентскую плату, позволяют экономить до 47% семейных затрат на связь. Наибольшую экономию получают жители Хабаровского края, тогда как жители 12 регионов не имеют доступа к конвергентным и семейным тарифам.

О методологии

Для расчета индекса эксперты взяли наиболее доступные пакетные тарифы на мобильную связь для предоплатной системы расчетов, включающие в себя минимум 1 Гб мобильного интернета и голосовые звонки. Во всех регионах рассматривались тарифы четырех федеральных операторов связи: МТС, "Мегафона", "Билайна" и Tele2. В Республике Крым брались тарифы операторов Win Mobile, "КрымТелеком", "СевМобайл" и "Волна Мобайл". Из этих данных эксперты вычислили среднюю стоимость тарифа для каждого из регионов РФ.

Индекс доступности связи представляет собой отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения (по данным Росстата РФ за последние шесть месяцев).

Теги
РоссияИнгушетияКарачаево-ЧеркесияДагестанКабардино-БалкарияКрымЧечняХабаровский крайМагаданская областьСахалинская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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