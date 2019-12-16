Застройщик Минобороны полностью погасил долг в размере 5,3 млрд рублей перед Альфа-банком

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Все судебные разбирательства между Альфа-банком и главной строительной компанией Минобороны РФ АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ) завершены, долг перед кредитной организацией погашен в полном объеме. Об этом говорится в сообщении банка.

"Дело прекращено Арбитражным судом Москвы, после чего Альфа-банк получил погашение в полном объеме по долгу ГУОВ. Совокупная сумма долга на дату перечисления средств составила 5,3 млрд рублей. Все судебные разбирательства между Альфа-банком и ГУОВ в настоящее время завершены", - указано в пресс-релизе.

ГУОВ занимается строительством жилых, культурных, спортивных, образовательных и других социально-значимых и специальных объектов Министерства обороны РФ. Теперь компания имеет возможность беспрепятственно продолжить свою деятельность, исполняя государственные контракты в полном объеме.

В пресс-релизе отмечается, что Альфа-банк предпринял все возможные шаги по урегулированию сложившейся ситуации, а председатель правления Альфа-банка Андрей Соколов, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы, выразил "благодарность Министерству обороны РФ за активную роль в сближении позиций сторон".

В июне Альфа-банк подал иск о банкротстве компании "Главное управление обустройства войск" в связи невыплаченной задолженностью. В свою очередь ГОУВ тогда пообещал выполнить имеющиеся финансовые обязательства перед Альфа-банком в ближайшие месяцы.