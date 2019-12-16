На поезда в Крым продали 50 тыс. билетов с момента старта продаж

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. На поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербург продано 50 тыс. билетов с момента старта продаж, сообщили ТАСС в пресс-службе "Гранд сервис экспресс", оператора железнодорожных перевозок на полуостров.

Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь - 24 декабря.

"У нас продано 50 тыс. билетов", - сказали в пресс-службе.

Время в пути из Петербурга в Севастополь составит 43,5 часа, а из Москвы в Симферополь - 33 часа. Стоимость билетов - от 2966 рублей. Генеральный директор ГСЭ Александр Ганов ранее сообщал журналистам, что цена останется ниже средней на самолет на этих маршрутах. Сейчас глубина продаж составляет 60 суток, и в компании пока что не планируют увеличивать ее до 90 суток, как ранее сделали "Российские железные дороги".

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России.