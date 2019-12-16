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В Россотрудничестве заявили о полном осуществлении проектов "Цифровой экономики"

В географическом плане приоритет был отдан странам СНГ, отметила глава агентства Элеонора Митрофанова

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россотрудничество выполнило в полном объеме проекты программы "Цифровая экономика" по повышению цифровой грамотности не только на пространстве СНГ, но и в странах Азии, Восточной Европы и Латинской Америки. Об этом в понедельник заявила руководитель агентства Элеонора Митрофанова на круглом столе, посвященном итогам грантовой и проектной программы "Цифровая экономика".

По ее словам, на сегодняшний день "осуществлены все планы агентства в рамках данной программы". "Было непросто, однако показатели всех проектов, которые сейчас реализуются, уже опередили исходные показатели, которые мы ожидали и закладывали в план, - сказала она. - В географическом плане приоритет был отдан странам СНГ, тем не менее, мероприятия также активно проводились в странах Восточной Европы, Латинской Америки и Азии".

"С помощью программы "Цифровая экономика" решается ряд важных задач, в частности, повышение цифровой грамотности и привлечение молодежи к программированию, - продолжила Митрофанова. - Кроме того, формируется профессиональная заинтересованность в изучении русского языка".

"Это очень важно, поскольку одно дело, когда молодое поколение за рубежом изучает русский из культурных побуждений, а другое - профессиональный и научный интерес, то есть они хотят работать и жить в России", - резюмировала руководитель агентства.

По информации Россотрудничества, мероприятия в рамках программы "Цифровая экономика" в 2019 году реализуются в 31 стране мира. Всего действует 27 различных программ. Они заключаются в создании виртуальных площадок, направленных на обучение различных категорий соотечественников за рубежом, в том числе школьников и молодежи, основам работы с компьютерами, различными программами, интернетом. В реализации проектов принимают участие МГТУ им. Н. Э. Баумана, университеты "Иннополис", РУДН, МГПУ и Финансовая академия. Среди примеров онлайн-платформа Цифru, "Азбука цифровой грамотности со Смешариками", Composite Battle VR.

Теги
РоссияМитрофанова, Элеонора Валентиновна
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