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Мутко ожидает дальнейшего снижения ставки по ипотеке

Вице-премьер заявил, что правительство и Центральный банк будут предпринимать усилия для дальнейшего снижения ставки ипотечного кредитования

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ставки по ипотеке продолжат снижение в 2020 году. Такое мнение высказал в понедельник вице-премьер Виталий Мутко на заседании рабочей группы Госсовета по строительству, ЖКХ и городской среде.

"В целом ставка у нас 9,55% (для сравнения: в мае 10,6% - прим. ТАСС), ставку нам удалось выровнять. Правительство и Центральный банк будут предпринимать все усилия, чтобы и дальше снижать ставку ипотечного кредитования", - сказал Мутко.

Вице-премьер напомнил, что этом году Банк России несколько раз понижал ключевую ставку, что создало благоприятные условия для уменьшения ставок по ипотеке. В частности, в октябре - сразу на 50 базисных пунктов, что произошло впервые с декабря 2017 года. На последнем в этом году заседании совета директоров 13 декабря ЦБ понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых.

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