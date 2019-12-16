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Белоруссия предлагает увеличить тариф на прокачку российской нефти по своей территории

Вопрос должен быть решен не позднее 15 января 2020 года, отметили в ФАС России
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© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" планирует увеличение на 16,6% тарифа на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на территории Республики Беларусь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы РФ.

"В случае отсутствия договоренности о размере тарифов между организациями трубопроводного транспорта России и Республики Беларусь указанный вопрос должен решаться органами в области тарифного регулирования России (ФАС) и Республики Беларусь (МАРТ) в сроки не позднее 15 января 2020 года", - отметили в российском антимонопольном ведомстве.

При этом в ФАС сообщили, что в случае отсутствия договоренности по величинам индексации тарифов между ФАС России и МАРТ Белоруссии тарифы индексируются на 6,8%, то есть "в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогнозами социально-экономического развития РФ, увеличенного не более чем на 3%".

11 декабря замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил ТАСС, что Белоруссия предложила "Транснефти" обсудить пересмотр тарифа на прокачку нефти в 2020 году.

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин позже отметил, что "Транснефтью" получено от белорусских коллег предложение по пересмотру тарифа, однако компания не согласилась с предложенным повышением, так как оно значительно выше предполагаемых величин после повышения тарифов летом и не подтверждено расчетами. На основании установленной методики компания проинформировала ФАС об этом требовании.

Как заявляла в конце октября заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина, Белоруссия планирует при пересмотре тарифов на транзит российской нефти на 2020 год вернуться к обсуждению с Россией вопроса о компенсации белорусскому оператору "Дружбы" недополученной из-за инцидента с "грязной нефтью" прибыли.

В апреле в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. После этого прокачка была временно прекращена. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей. В мае поставки по "Дружбе" возобновились.

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