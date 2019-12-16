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Россия расширит список поставщиков фруктов и овощей из Молдавии с 2020 года

Список экспортеров будет расширен со 130 до 350 молдавских компаний

КИШИНЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Россия расширит список поставщиков фруктов и овощей из Молдавии с будущего года. Как сообщил в понедельник президент республики Игорь Додон, такие договоренности были достигнуты на встрече министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Иона Пержу с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в Москве.

"Начиная со следующего года, список экспортеров фруктов и овощей на российский рынок будет расширен со 130 до 350 молдавских компаний. Достигнута договоренность о расширении с 1 января 2020 года перечня категорий товаров, которые будут поставляться на российский рынок без взимания таможенных пошлин. Речь идет о говядине, семенах подсолнечника, сахаре, этиловом спирте и мебели", - написал президент на своей странице в Facebook после встречи с главой Минсельхоза Молдавии.

Ограничения на поставки молдавской продукции в РФ были введены после того, как в 2014 году республика подписала соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС. В Москве эти действия объяснили опасностью реэкспорта европейских товаров. Однако с 2016 года Россельхознадзор начал постепенно разблокировать поставки, которые ведутся под контролем российских экспертов и только при наличии договоров с импортерами в РФ.

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь
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