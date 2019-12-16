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Газовый конфликт России и Украины

Словакия создала резервы газа на случай прекращения транзита через Украину

Они обеспечат функционирование национальной экономики в течение трех месяцев, заявил министр экономики Словакии Петер Жига

ПРАГА, 16 декабря. /ТАСС/. Словакия сосредоточила в хранилищах запасы газа, которые обеспечат функционирование национальной экономики в течение трех месяцев, если в 2020 году произойдет сбой в поставках российского газа транзитом через Украину. Об этом в понедельник заявил министр экономики Словакии Петер Жига.

"Мы заполнили хранилища газа, - привело его слова Словацкое радио. - Теперь, если повторится кризис января 2009 года с поставками российского газа через Украину, мы сможем обеспечить бесперебойную подачу газа семьям и предприятиям [Словакии] в течение трех месяцев".

Словакия, по словам Жиги, готова также принимать газ из стран Западной Европы. Республика, если возникнет необходимость, сможет получать российское сырье через газопроводы, проложенные не через Украину.

В рамках "нормандского саммита" 9 декабря в Париже Россия и Украина обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам. Срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Переговоры продолжаются. Жига полагает, что существует реальная угроза, что контракт не будет продлен в предусмотренные сроки.

Теги
УкраинаСловакияРоссияГазовый конфликт России и Украины
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