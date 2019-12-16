Эксперты: малый бизнес может пострадать после введения обязательной маркировки товаров

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Введение обязательной маркировки на ряд категорий товаров может привести к сокращению малого бизнеса. Об этом в понедельник заявили опрошенные ТАСС эксперты бизнес-объединений.

На данный момент в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также несколько групп изделий легкой промышленности и лекарства по программе "7 ВЗН". Ранее планировалось, что маркировка всех лекарств будет введена с 1 января 2020 года, однако Госдума на прошлой неделе приняла в третьем чтении поправки, согласно которым обязательная маркировка лекарств переносится на 1 июля 2020 года.

Существуют категории товаров, которым действительно необходима маркировка для того, чтобы избавить рынок от подделок и контрафакта, это табачные изделия, алкоголь и лекарства, сказал ТАСС председатель комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров.

"Это три группы, где действительно есть контрафакт, и маркировка сможет вывести на чистую воду большое количество игроков. Когда мы говорим уже о товарах, отличных от табака, лекарств и алкоголя, начинаются детали, например, у нас с вами есть трансграничная торговля, когда каждый гражданин РФ может заказать любую обувь, любую одежду или любую электронику на зарубежных сайтах и получить их в России практически не выплачивая никакие налоги и пошлины, и, конечно, эти товары не будут подлежать никакой маркировке. И этот факт в очередной раз ставит в неконкурентное, невыгодное положение российских производителей и российских импортеров, потому что любой российский гражданин, заходя на сайт Aliexpress или Amazon заказывает тот же самый товар без всякой маркировки. А маркировка стоит определенных денег для ритейлеров, поскольку сам знак стоит денег и обработка знака также стоит денег. Получается, что российские ритейлеры и импортеры опять оказываются в невыгодном, неконкурентном положении в отношении своих зарубежных конкурентов", - сказал собеседник агентства.

Федоров добавил, что закон о введении обязательной маркировки для бытовой техники и электроники "играет на руку" крупным компаниям, поскольку у них есть средства для установки программного обеспечения, технического оборудования и обучения своих сотрудников, а у малого бизнеса таких возможностей нет.

"Понятно, что огромное количество небольших бизнесов будет закрыто, потому что они не смогут выполнить закон о маркировке, не смогут быстро установить считыватели, и мы понимаем, что все, что касается электроники и бытовой техники, никаких маленьких игроков вообще не останется", - сказал он.

Председатель комитета по экономике московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский отметил, что некоторые отрасли и рынки уже достаточно зарегулированы, поэтому введение обязательной маркировки товаров будет излишней мерой. Кроме того, в самом процессе маркировки могут допускаться ошибки как на начальном этапе, так и в дальнейшем.

"Работа с системой предполагает наличие в штате IT-специалиста, а такие профессионалы очень дорогие. Естественно, само по себе оборудование, программное обеспечение, программные пакеты, взаимодействие с контролирующими органами через эту систему, все это затраты. Из-за маркировки могут вырасти цены на товары. Однако поскольку виды маркируемой продукции разные, то и изменения цены будет различаться, в частности, от 2% до 7% как минимум", - сказал Каневский.

По его словам, маркируемая продукция продолжит дорожать из-за увеличения издержек, а предпринимателям придется приспособиться к новым условиям рынка.

О маркировке

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.

Согласно исследованию "Левада-центр", который проводился в апреле текущего года, более половины опрошенных предпринимателей опасаются, что введение маркировки товаров не обойдется без сложностей, несмотря на длительный пилотный проект. При этом доля ожидающих сбоев в сфере неспециализированной торговли составила 57%, среди занимающихся обувью - 55%, табаком - 48%.

В начале ноября 2019 года "Деловая Россия" направляла обращение министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с просьбой отсрочить введение обязательной маркировки технически сложных товаров на 2024 год, мотивируя предложения тем, что на рынке бытовой техники, электроники и строительного электроинструмента доля незаконного оборота продукции "практически отсутствует". Как уточнил ТАСС Алексей Федоров, официального ответа от Минпромторга РФ в адрес "Деловой России" пока не поступало.