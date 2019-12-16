{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: малый бизнес может пострадать после введения обязательной маркировки товаров

Один из специалистов отметил, что закон о введении обязательной маркировки для бытовой техники и электроники "играет на руку" крупным компаниям, поскольку у них есть хорошие средства, а у малого бизнеса таких возможностей нет

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Введение обязательной маркировки на ряд категорий товаров может привести к сокращению малого бизнеса. Об этом в понедельник заявили опрошенные ТАСС эксперты бизнес-объединений.

На данный момент в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также несколько групп изделий легкой промышленности и лекарства по программе "7 ВЗН". Ранее планировалось, что маркировка всех лекарств будет введена с 1 января 2020 года, однако Госдума на прошлой неделе приняла в третьем чтении поправки, согласно которым обязательная маркировка лекарств переносится на 1 июля 2020 года.

Существуют категории товаров, которым действительно необходима маркировка для того, чтобы избавить рынок от подделок и контрафакта, это табачные изделия, алкоголь и лекарства, сказал ТАСС председатель комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров.

"Это три группы, где действительно есть контрафакт, и маркировка сможет вывести на чистую воду большое количество игроков. Когда мы говорим уже о товарах, отличных от табака, лекарств и алкоголя, начинаются детали, например, у нас с вами есть трансграничная торговля, когда каждый гражданин РФ может заказать любую обувь, любую одежду или любую электронику на зарубежных сайтах и получить их в России практически не выплачивая никакие налоги и пошлины, и, конечно, эти товары не будут подлежать никакой маркировке. И этот факт в очередной раз ставит в неконкурентное, невыгодное положение российских производителей и российских импортеров, потому что любой российский гражданин, заходя на сайт Aliexpress или Amazon заказывает тот же самый товар без всякой маркировки. А маркировка стоит определенных денег для ритейлеров, поскольку сам знак стоит денег и обработка знака также стоит денег. Получается, что российские ритейлеры и импортеры опять оказываются в невыгодном, неконкурентном положении в отношении своих зарубежных конкурентов", - сказал собеседник агентства.

Федоров добавил, что закон о введении обязательной маркировки для бытовой техники и электроники "играет на руку" крупным компаниям, поскольку у них есть средства для установки программного обеспечения, технического оборудования и обучения своих сотрудников, а у малого бизнеса таких возможностей нет.

"Понятно, что огромное количество небольших бизнесов будет закрыто, потому что они не смогут выполнить закон о маркировке, не смогут быстро установить считыватели, и мы понимаем, что все, что касается электроники и бытовой техники, никаких маленьких игроков вообще не останется", - сказал он.

Председатель комитета по экономике московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский отметил, что некоторые отрасли и рынки уже достаточно зарегулированы, поэтому введение обязательной маркировки товаров будет излишней мерой. Кроме того, в самом процессе маркировки могут допускаться ошибки как на начальном этапе, так и в дальнейшем.

"Работа с системой предполагает наличие в штате IT-специалиста, а такие профессионалы очень дорогие. Естественно, само по себе оборудование, программное обеспечение, программные пакеты, взаимодействие с контролирующими органами через эту систему, все это затраты. Из-за маркировки могут вырасти цены на товары. Однако поскольку виды маркируемой продукции разные, то и изменения цены будет различаться, в частности, от 2% до 7% как минимум", - сказал Каневский.

По его словам, маркируемая продукция продолжит дорожать из-за увеличения издержек, а предпринимателям придется приспособиться к новым условиям рынка.

О маркировке

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.

Согласно исследованию "Левада-центр", который проводился в апреле текущего года, более половины опрошенных предпринимателей опасаются, что введение маркировки товаров не обойдется без сложностей, несмотря на длительный пилотный проект. При этом доля ожидающих сбоев в сфере неспециализированной торговли составила 57%, среди занимающихся обувью - 55%, табаком - 48%.

В начале ноября 2019 года "Деловая Россия" направляла обращение министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с просьбой отсрочить введение обязательной маркировки технически сложных товаров на 2024 год, мотивируя предложения тем, что на рынке бытовой техники, электроники и строительного электроинструмента доля незаконного оборота продукции "практически отсутствует". Как уточнил ТАСС Алексей Федоров, официального ответа от Минпромторга РФ в адрес "Деловой России" пока не поступало.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Rambler предложил Lynwood отозвать заявление к Nginx
Совет директоров Rambler также поручил менеджменту компании обеспечить расторжение договора с Lynwood
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС