Власти Франции оштрафовали Bloomberg на €5 млн за распространение ложной информации

ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Французский надзорный орган, занимающийся финансовыми рынками, оштрафовал информационное агентство Bloomberg на €5 млн за распространение заведомо ложной информации, которая 22 ноября 2016 года привела к падению стоимости акций крупнейшей французской строительной корпорации Vinci. Об этом в понедельник сообщило агентство France Presse.

По его данным, агентство Bloomberg распространило содержание фальшивого пресс-релиза, в котором говорилось, что строительная компания начала пересмотр своих счетов после "очень серьезных" нарушений.