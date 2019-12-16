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Власти Франции оштрафовали Bloomberg на €5 млн за распространение ложной информации

Речь идет о публикации трехлетней давности, в которой сообщалось об "очень серьезных" нарушениях в работе строительной компании

ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Французский надзорный орган, занимающийся финансовыми рынками, оштрафовал информационное агентство Bloomberg на €5 млн за распространение заведомо ложной информации, которая 22 ноября 2016 года привела к падению стоимости акций крупнейшей французской строительной корпорации Vinci. Об этом в понедельник сообщило агентство France Presse.

По его данным, агентство Bloomberg распространило содержание фальшивого пресс-релиза, в котором говорилось, что строительная компания начала пересмотр своих счетов после "очень серьезных" нарушений.

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