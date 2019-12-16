{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой: планы 2019 года по благоустройству общественных территорий выполнены на 95%

До конца года работы должны быть полностью завершены, отмечается в сообщении ведомства

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Планы 2019 года по благоустройству общественных территорий и дворов в России выполнены на 95%, до конца года работы должны быть полностью завершены. Об этом в понедельник сообщается на сайте Минстроя РФ.

"Полностью завершены работы по благоустройству 13 426 общественных территорий и дворов, обновление еще 567 общественных пространств и 204 дворовых территории находится в высокой степени готовности, - говорится в сообщении. - Всего в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году будет благоустроено 14 206 объектов. На данный момент плановый показатель выполнен почти на 95%".

Уточняется, что в настоящий момент работы по благоустройству ведутся на 771 объекте, их планируется завершить до конца года.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач нацпроекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". В соответствии с ним запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды, воплощение к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучение 2 тыс. специалистов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Rambler предложил Lynwood отозвать заявление к Nginx
Совет директоров Rambler также поручил менеджменту компании обеспечить расторжение договора с Lynwood
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС