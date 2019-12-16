Минстрой: планы 2019 года по благоустройству общественных территорий выполнены на 95%

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Планы 2019 года по благоустройству общественных территорий и дворов в России выполнены на 95%, до конца года работы должны быть полностью завершены. Об этом в понедельник сообщается на сайте Минстроя РФ.

"Полностью завершены работы по благоустройству 13 426 общественных территорий и дворов, обновление еще 567 общественных пространств и 204 дворовых территории находится в высокой степени готовности, - говорится в сообщении. - Всего в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году будет благоустроено 14 206 объектов. На данный момент плановый показатель выполнен почти на 95%".

Уточняется, что в настоящий момент работы по благоустройству ведутся на 771 объекте, их планируется завершить до конца года.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач нацпроекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". В соответствии с ним запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды, воплощение к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучение 2 тыс. специалистов.