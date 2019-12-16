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Rambler предложил Lynwood отозвать заявление к Nginx

Совет директоров Rambler также поручил менеджменту компании обеспечить расторжение договора с Lynwood
Описание
© Митя Алешковский/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Совет директоров Rambler предлагает разорвать отношения с компанией Lynwood, которой в 2015 году были переданы права на защиту интересов Rambler, после ситуации, возникшей с компанией Nginx. Lynwood рекомендовано отозвать заявление, говорится в пресс-релизе Rambler по итогам заседания внеочередного совета директоров.

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"Поручить менеджменту Rambler обеспечить расторжение договора с компанией Lynwood и предложить ей обратиться в правоохранительные органы с просьбой об отзыве своего заявления", - говорится в сообщении.

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Россия
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