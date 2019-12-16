Rambler предложил Lynwood отозвать заявление к Nginx

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Совет директоров Rambler предлагает разорвать отношения с компанией Lynwood, которой в 2015 году были переданы права на защиту интересов Rambler, после ситуации, возникшей с компанией Nginx. Lynwood рекомендовано отозвать заявление, говорится в пресс-релизе Rambler по итогам заседания внеочередного совета директоров.