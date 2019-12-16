{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Советник Трампа в январе посетит Великобританию для торговых переговоров

По данным Reuters, его будет сопровождать заместитель помощника президента США по национальной безопасности Мэтт Поттингер

ТАСС, 16 декабря. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу намерен в начале января 2020 года посетить Великобританию для переговоров по торговым и экономическим вопросам. Об этом он, как передает агентство Reuters, заявил в понедельник.

По словам Кадлоу, представители США и Британии планируют обсудить "многие вещи, в том числе и торговлю". Он добавил, что работа над возможной торговой сделкой с американской стороны должна начаться в ближайшее время.

Как отмечает агентство, в ходе визита советника будет сопровождать заместитель помощника президента США по национальной безопасности Мэтт Поттингер.

Ранее лидеры двух стран неоднократно заявляли о своем намерении заключить соглашение о свободной торговле после того, как Соединенное Королевство выйдет из состава ЕС. После прошедших 12 декабря в Британии парламентских выборов президент США Дональд Трамп заявил, что победа на них Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона позволит двум странам заключить такую сделку.

Теги
СШАВеликобританияBrexitТрамп, ДональдДжонсон, Борис
Реклама на ТАСС
Rambler предложил Lynwood отозвать заявление к Nginx
Совет директоров Rambler также поручил менеджменту компании обеспечить расторжение договора с Lynwood
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС