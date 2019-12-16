{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД представят обновленный интерьер "Сапсана"

По данным РЖД, за 10 лет эксплуатации поездов "Сапсан" пассажиропоток на участке Москва - Санкт-Петербург вырос в 3,5 раза

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" спустя 10 лет после начала курсирования "Сапсанов" представят обновленный интерьер высокоскоростного поезда. Презентация состоится во вторник на Ленинградском вокзале, откуда состав отправится в первый рейс. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

На эту тему

Первый высокоскоростной поезд "Сапсан" отправился из Москвы в Санкт-Петербург 17 декабря 2009 года. Со временем "Сапсаны" начали курсировать и между Москвой и Нижним Новгородом. Количество пассажиров, путешествующих фирменными высокоскоростными поездами за 10 лет увеличилось в 3,5 раза, и "Российские железные дороги" ожидают, что подобная тенденция сохранится.

Поезд "Сапсан" сконструирован немецкой компанией Siemens. Основой стали поезда модели Velaro, которые курсируют в европейских странах. Помимо разницы в ширине колеи - в Европе она составляет 1435 мм, в России 1520 мм - "Сапсаны" имеют и другие особенности, благодаря которым они считаются уникальным вариантом исполнения высокоскоростного поезда. В первую очередь, это возможность эксплуатации при температурном режиме от минус 40 градусов до плюс 40. Кроме того, поезда имеют способность к самодиагностике - на пульт машиниста выдается сообщение о возникновении нештатных ситуаций в работе оборудования.

Привлекательность для пассажиров, в свою очередь, связана со внутренним наполнением "Сапсанов". Они имеют семь классов обслуживания - купе-переговорная, первый класс, бизнес, экономический+, эконом, базовый и вагон-бистро. Все вагоны оборудованы информационно-развлекательной системой, пассажиры с ее помощью могут смотреть фильмы и заказывать еду прямо на место проезда.

Перевозки растут

Как сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД, за 10 лет эксплуатации поездов "Сапсан" пассажиропоток на участке Москва - Санкт-Петербург вырос в 3,5 раза - с 1,62 млн до 5,5 млн человек.

"Как показывает анализ потенциального спроса на высокоскоростные перевозки на линии эта динамика сохранится. Согласно прогнозу, перевозки пассажиров поездами "Сапсан" в 2019 году превысят 5,6 млн человек", - сказали в компании.

"Сапсаны" развивают скорость 250 км/ч и преодолевают расстояние между Москвой и Петербургом за минимальное время в 3 часа 30 минут. Сегодня поезда "Сапсан" курсируют на маршруте Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород, доставляя каждые сутки в среднем свыше 15 тыс. пассажиров. Всего в парке РЖД есть 16 высокоскоростных поездов, количество рейсов составляет до 30 в сутки. В момент старта проекта их было всего шесть.

Количество рейсов увеличили не случайно, и оно уже недостаточное для того, чтобы удовлетворить спрос - в пиковые периоды постоянно наблюдается дефицит мест. Заполняемость поездов с учетом посадки и высадки пассажиров на промежуточных станциях составляет свыше 110%. В РЖД считают, что уже через два-три года провозная способность "Сапсанов" будет исчерпана, и если не решить эту проблему, то пассажиры будут делать выбор в пользу альтернативных видов транспорта.

Количество и качество

В июне РЖД заключили контракт с компанией Siemens и группой "Синара" на поставку 13 десятивагонных поездов "Сапсан" на €513,5 млн. Новые поезда, как и предыдущие две партии, будут построены в Германии, в Крефельде, но элементы интерьера установят в депо "Металлострой" в Санкт-Петербурге. Ряд компонентов на этот раз поставят российские предприятия, а их проверку и настройку состава будут осуществлять российские специалисты, прошедшие стажировку в Германии. Поезда начнут курсировать между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом осенью 2022 года.

Параллельно РЖД начали модернизацию существующих поездов. К десятилетию "Сапсана" будет готов один состав. В ближайшие два года планируется модернизировать все 16 составов.

В пресс-службе РЖД показали ТАСС фотографии нового интерьера - он выполнен в бежевых и коричневых тонах. Изменения затронули обивку кресел и оформление салона. Кроме того, в поездах заменили освещение - теперь можно регулировать яркость в зависимости от времени суток, установили кулеры с питьевой водой, заменили оконные шторы, а в каждом кресле предусмотрели розетки для зарядки мобильных устройств и USB-разъемы. В обновленном "Сапсане" появилась игровая зона для маленьких пассажиров и места для размещения детских колясок, в бизнес классе полностью заменили кресла.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Торговая война
Трамп: первая часть торговой сделки США и КНР будет окончательно готова через пару недель
По словам американского президента, сделка готова, остался перевод
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС