РЖД представят обновленный интерьер "Сапсана"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" спустя 10 лет после начала курсирования "Сапсанов" представят обновленный интерьер высокоскоростного поезда. Презентация состоится во вторник на Ленинградском вокзале, откуда состав отправится в первый рейс. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Первый высокоскоростной поезд "Сапсан" отправился из Москвы в Санкт-Петербург 17 декабря 2009 года. Со временем "Сапсаны" начали курсировать и между Москвой и Нижним Новгородом. Количество пассажиров, путешествующих фирменными высокоскоростными поездами за 10 лет увеличилось в 3,5 раза, и "Российские железные дороги" ожидают, что подобная тенденция сохранится.

Поезд "Сапсан" сконструирован немецкой компанией Siemens. Основой стали поезда модели Velaro, которые курсируют в европейских странах. Помимо разницы в ширине колеи - в Европе она составляет 1435 мм, в России 1520 мм - "Сапсаны" имеют и другие особенности, благодаря которым они считаются уникальным вариантом исполнения высокоскоростного поезда. В первую очередь, это возможность эксплуатации при температурном режиме от минус 40 градусов до плюс 40. Кроме того, поезда имеют способность к самодиагностике - на пульт машиниста выдается сообщение о возникновении нештатных ситуаций в работе оборудования.

Привлекательность для пассажиров, в свою очередь, связана со внутренним наполнением "Сапсанов". Они имеют семь классов обслуживания - купе-переговорная, первый класс, бизнес, экономический+, эконом, базовый и вагон-бистро. Все вагоны оборудованы информационно-развлекательной системой, пассажиры с ее помощью могут смотреть фильмы и заказывать еду прямо на место проезда.

Перевозки растут

Как сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД, за 10 лет эксплуатации поездов "Сапсан" пассажиропоток на участке Москва - Санкт-Петербург вырос в 3,5 раза - с 1,62 млн до 5,5 млн человек.

"Как показывает анализ потенциального спроса на высокоскоростные перевозки на линии эта динамика сохранится. Согласно прогнозу, перевозки пассажиров поездами "Сапсан" в 2019 году превысят 5,6 млн человек", - сказали в компании.

"Сапсаны" развивают скорость 250 км/ч и преодолевают расстояние между Москвой и Петербургом за минимальное время в 3 часа 30 минут. Сегодня поезда "Сапсан" курсируют на маршруте Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород, доставляя каждые сутки в среднем свыше 15 тыс. пассажиров. Всего в парке РЖД есть 16 высокоскоростных поездов, количество рейсов составляет до 30 в сутки. В момент старта проекта их было всего шесть.

Количество рейсов увеличили не случайно, и оно уже недостаточное для того, чтобы удовлетворить спрос - в пиковые периоды постоянно наблюдается дефицит мест. Заполняемость поездов с учетом посадки и высадки пассажиров на промежуточных станциях составляет свыше 110%. В РЖД считают, что уже через два-три года провозная способность "Сапсанов" будет исчерпана, и если не решить эту проблему, то пассажиры будут делать выбор в пользу альтернативных видов транспорта.

Количество и качество

В июне РЖД заключили контракт с компанией Siemens и группой "Синара" на поставку 13 десятивагонных поездов "Сапсан" на €513,5 млн. Новые поезда, как и предыдущие две партии, будут построены в Германии, в Крефельде, но элементы интерьера установят в депо "Металлострой" в Санкт-Петербурге. Ряд компонентов на этот раз поставят российские предприятия, а их проверку и настройку состава будут осуществлять российские специалисты, прошедшие стажировку в Германии. Поезда начнут курсировать между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом осенью 2022 года.

Параллельно РЖД начали модернизацию существующих поездов. К десятилетию "Сапсана" будет готов один состав. В ближайшие два года планируется модернизировать все 16 составов.

В пресс-службе РЖД показали ТАСС фотографии нового интерьера - он выполнен в бежевых и коричневых тонах. Изменения затронули обивку кресел и оформление салона. Кроме того, в поездах заменили освещение - теперь можно регулировать яркость в зависимости от времени суток, установили кулеры с питьевой водой, заменили оконные шторы, а в каждом кресле предусмотрели розетки для зарядки мобильных устройств и USB-разъемы. В обновленном "Сапсане" появилась игровая зона для маленьких пассажиров и места для размещения детских колясок, в бизнес классе полностью заменили кресла.