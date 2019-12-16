Минфин: Киев нацелен выполнить новую программу МВФ, которая станет последней

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины рассчитывает полностью выполнить будущую трехлетнюю программу Международного валютного фонда (МВФ) на $5,5 млрд, после чего больше не привлекать средства Фонда для финансирования экономики. Об этом заявила в эфире телеканала ICTV министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Мы ее [между собой] называем последняя программа, мы не остановимся на полдороге, а выполним ее… Я думаю, что у Украины есть шанс стать через три года самодостаточной страной", - сказала она. По ее словам, в настоящее время Украина намного лучше подготовлена к заключению новой программы, однако еще следует провести ряд подготовительных мероприятий до того, как указанный вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета директоров МВФ.

"Мы готовимся сейчас очень активно, чтобы подготовиться на выход на Совет МВФ", - сказала глава Минфина. Она напомнила, что в прошлый раз Киеву для этого понадобился месяц-полтора. Между тем, признала она, предстоящие рождественские каникулы все же могут несколько повлиять на сроки.

8 декабря в МВФ сообщили, что достигли договоренности с властями Украины по новой программе кредитования на $5,5 млрд сроком на три года.

Действующая программа помощи "стенд-бай" была согласована Киевом и МВФ в конце декабря прошлого года. Она рассчитана на 14 месяцев и предусматривает кредитование в размере $3,9 млрд. В конце декабря 2018 года Украина получила транш в размере около $1,4 млрд.

Киев планировал получить в текущем году два транша на сумму около $1,3 млрд каждый, но этого не произошло. Министр финансов страны Оксана Маркарова ранее заявила, что власти намерены завершить сотрудничество с МВФ в 2023 году.