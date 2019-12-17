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Глава МИД КНР: Китай и ЕС должны создавать условия для развития свободной торговли

Ван И также отметил, что на фоне нестабильности на международной арене КНР и ЕС должны усилить стратегический диалог ради стабилизации глобальной ситуации

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Глава МИД КНР Ван И в ходе своего визита в Брюссель указал на важную роль взаимодействия китайской стороны и ЕС в укреплении принципов глобальной свободной торговли. Об этом сообщило во вторник на своем сайте внешнеполитическое ведомство Китая.

"Под натиском регрессивных тенденций протекционизма КНР и Евросоюз должны твердо отстаивать свободную торговлю, создавать условия для усиления международной открытости", - заявил министр. Он завершает свой визит, начатый 14 декабря.

По словам Ван И, благодаря продуктивному взаимодействию Китая и Европы происходит формирование факторов, которые позволяют компенсировать негативное влияние однобоких мер отдельных стран. "Вместе мы поднимаем знамя многостороннего сотрудничества, придаем миру позитивную энергию", - подчеркнул он.

Как отметил китайский министр, на фоне все большей нестабильности на международной арене КНР и ЕС должны усилить стратегический диалог ради стабилизации глобальной ситуации.

Теги
КитайВан И
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