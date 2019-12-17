Первые партии косметики отправят из Крыма в Дамаск в 2020 году

ЧАЙКИНО /Крым/, 17 декабря. /Корр. ТАСС Владимир Бондаренко/. Комбинат "Крымская роза", заключивший договор с дистрибьюторами сети магазинов в Сирии, в начале 2020 года отправит пробную партию косметической продукции на основе розового и лавандового масла в Дамаск. На предприятии также рассчитывают на открытие контейнерных морских перевозок в средиземноморские порты из Крыма, сказал ТАСС директор "Крымской розы" Иван Гладун.

Как сообщал глава республики Крым Сергей Аксенов, с 1 января 2020 года торговый оборот между Крымом и Сирией кратно увеличится. На международной конференции "The most к успеху: экспортный потенциал Крыма", которая проходила в конце ноября в Симферополе, был подписан договор о поставках в Сирию косметической продукции комбината "Крымская роза".

"Договорились пока с сирийцами, что пройдут первые поставки пробных партий - самолетами будем передавать в коробочках, чтобы поставить на полки в магазины. У этого дистрибьютора несколько своих магазинов в Дамаске, хочет опробовать ассортимент, что лучше пойдет, научить своих продавцов рекламировать. Мы готовимся. Я надеюсь, что в 2020 году мы выйдем уже на стабильную работу", - сказал Гладун.

Санкции Запада создали условия для развития партнерских отношений между Сирией и российским регионом. До подписания в этом году соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве объем товарооборота между ними исчислялся несколькими сотнями тысяч долларов, но только в начале осени на международной выставке в Дамаске крымские и сирийские компании заключили контракты почти на 250 млн долларов. Оплата теперь будет производиться в национальных валютах.

Российская косметика на сирийских прилавках

Директор комбината сказал, что розовая вода, которая в ближайшее время появится на сирийских прилавках, считается флагманом крымского предприятия. По словам Гладуна, ближневосточные партнеры рассматривают еще 100-150 наименований продукции комбината для поставок.

"Они хотят импортную продукцию, потому что своя косметика в Сирии не очень качественная. Им нравится качество российского производства. Представитель приехал, взял на тестирование нашу продукцию, ему понравилось. Плюс роза - это символический, традиционный компонент для Сирии, лаванда тоже родственная", - отметил Гладун.

Первые розовые и лавандовые плантации заложили в Крыму в 1930-х годах, тогда же на полуострове на окраине Симферополя началась переработка масла. Город разрастался и производственные мощности перевезли в село Чайкино, что в нескольких километрах от Симферополя. Долгое время розовая вода в Крыму производилась не из лепестков розы, использовали "золотой запас" розового масла, который был заложен еще в 1996 году. После воссоединения Крыма с Россией началось возрождение отрасли.

"С 2016 года мы возобновили в Крыму производство розовой воды в больших объемах из лепестков. Эту воду мы уже назвали "гидролат", чтобы отличить. Сейчас розовая вода готовится из гидролата розы и укрепляется розовым маслом", - сказал глава комбината.

В розовом масле кроме самого эфира содержится от 3% до 5% "розового воска" - стеораптена, самого ценного в производстве продукта. "Из 3 тонн розовых лепестков получают 1 кг розового масла, в килограмме - 5% стеораптенов, 50 гр. Чтобы получить килограмм стеораптенов нужно 60 тонн лепестков розы. Продукт очень ценный, у нас всего один крем с ним производится", - говорит директор комбината.

Розовые и лавандовые плантации

Сейчас в Крыму около 100 га занято розой, примерно 1 тыс. га - лавандой. "Лаванда проще в выращивании за счет того, что есть механизация - собирается лавандоуборочным комбайном, который обрабатывает порядка 1,5-3 га в день. Розу нужно собирать вручную. На один га розы нужно порядка 20-30 человек, чтобы полностью собрать, а на комбайне нужно 2-3 человека, чтобы обработать", - поясняет директор комбината.

Выход на рынок Сирии также открывает для Крыма возможность наращивания плантации эфиромасличной розы. Гладун рассчитывает, что с увеличением объема производства аграрии станут выращивать больше сырья.

"С 1 января 2020 года Минсельхоз Крыма начинает субсидии давать на возрождение эфиромасличных плантаций. Создана ассоциация производителей эфиромасличных культур в рамках кластера. Роза, лаванда - засухоустойчивые, дают отличный урожай в засушливые годы. И денег они приносят больше, чем пшеница", - говорит Гладун.

Директор "Крымской розы" уточнил, что в Сирию уже в 2020 году может быть поставлено около трети продукции, выпускаемой здесь. "Мы сейчас перед собой задачу поставили - возрождение плантаций эфиромасличной отрасли. И стратегия у нас такая, что мы поднимаем отрасль за счет наращивания потребления розовой воды и розового масла. Хорошо бы, чтобы заработало морское грузовое сообщение, тогда все легко пойдет", - сказал Гладун.