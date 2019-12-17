Россельхознадзор попросил Китай усилить контроль за овощами и фруктами, поставляемыми в РФ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор попросил Китай усилить контроль за продукцией растительного происхождения, поставляемой в Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

16 декабря Россельхознадзор провел телефонные переговоры с департаментом карантина продукции животного и растительного происхождения Главного таможенного управления Китайской Народной Республики (ГТУ КНР).

"Россельхознадзор сообщил китайской стороне о необходимости усиления внутреннего контроля за продукцией растительного происхождения, отправляемой в Россию", - говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре также сообщили об усилении карантинного фитосанитарного контроля за ввозом цитрусовых и картофеля из Китая в Россию. Это связано с неоднократными случаями обнаружений карантинных вредных организмов в поставляемых цитрусовых фруктах и картофеле. Российское ведомство предупредило китайских специалистов, что при повторных обнаружениях карантинных вредных объектов в растительной продукции оставляет за собой право ввести временные ограничения на поставки на территорию России цитрусовых и картофеля.

Как отметили в Россельхознадзоре, представители ГТУ КНР сообщили, что в настоящее время проводят расследования по указанным случаям, на этой неделе китайские коллеги предоставят российской стороне их результаты.

13 декабря Россельхознадзор сообщил, что ведомство может ввести запрет на ввоз цитрусовых и картофеля из Китая связи с выявлением карантинных карантинных вредных организмов. По данным ведомства, в 2019 году выявлено семь случаев обнаружения карантинных вредных организмов в цитрусовых (восточная фруктовая муха и многоядная муха-горбатка) и два случая обнаружения в партиях картофеля (вироид веретеновидности клубней картофеля и золотистая картофельная нематода).

По данным ФТС, ведущим поставщиком картофеля в Россию является Египет - в 2018 году импорт картофеля из этой страны составил 361,4 тыс. т (62,9% в общем объеме импорта). Китай занимает четвертое место по этому показателю (53,1 тыс. т, 9,2%). Также, в 2018 году Китай поставил 180 076 т цитрусовых из общего объема поставок в 1 млн 682 тыс. 729 т.