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Вице-премьер Борисов отметил прогресс в вопросах восстановления экономики Сирии

Вице-премьер также сообщил, что Россия выделит Сирии в качестве гуманитарной помощи 100 тыс. тонн зерна

ДАМАСК, 17 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов выразил удовлетворение процессом восстановления мирной жизни в Сирии. Об этом он сообщил во вторник на встрече с президентом страны Башаром Асадом.

"Каждый раз, приезжая в Сирию, приятно наблюдать, что восстанавливается мирная жизнь. Но нам предстоит еще много сделать в плане восстановления экономики. Я думаю, что за год мы достигли неплохих результатов: начинает восстанавливаться комбинат по производству удобрений, неплохо идут дела в Тартусе", - поделился своим мнением вице-премьер.

По словам Борисова, визит в Сирию проходит в преддверии встречи двусторонней межправительственной комиссии в Москве.

"У нас в декабре состоится заседание межправкомиссии. Я специально приехал, чтобы с моим коллегой [зампредом Совета министров, главой МИД, сопредседателем двусторонней межправкомиссии Валидом Муаллемом] обсудить детали, чтобы придать дополнительную динамику нашим дальнейшим шагам", - сказал он.

Двухдневный визит Борисова в Дамаск начался в понедельник. В первый день он провел встречи с министром по делам президентства Сирии Мансуром Аззамом и главой МИД Валидом Муаллем.

Гуманитарная помощь

Россия выделит Сирии в качестве гуманитарной помощи 100 тыс. тонн зерна, поставки начнутся до конца декабря и продлятся до второго квартала 2020 года, также рассказал Борисов.

"Господин президент, я должен вас проинформировать, что российское правительство приняло решение о выделении 100 тыс. тонн гуманитарной помощи - зерна", - сказал вице-премьер.

Первые отгрузки, по его словам, начнутся в конце декабря и будут закончены не позднее второго квартала будущего года.

Теги
СирияРоссияАсад, Башар ХафезБорисов, Юрий Иванович
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