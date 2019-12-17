Контракт на поставки российского газа в Молдавию подпишут до конца следующей недели

КИШИНЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" и "Газпром" подпишут соглашение о продлении контракта на поставки российского газа в Молдавию до конца следующей недели. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"На этой или на следующий неделе мы подпишем контракт с "Газпромом". Он будет действовать в течение следующих трех лет", - сказал Чебан.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекает в 2019 году. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что стоимость газа для Молдавии снизится до $173 за тыс. куб. м. При этом в первом квартале этого года республика импортировала газ по $235 за 1 тыс. куб. м.