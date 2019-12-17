Минприроды: сжигание неперерабатываемого мусора необходимо для завершения цикла утилизации

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Закон о сжигании неперерабатываемого мусора на заводах с последующей выработкой энергии необходим, чтобы успешно отсортировывать полезные фракции и завершать цикл утилизации отходов в России. Об этом сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

В понедельник глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров внес в Госдуму поправки, запрещающие сжигание непереработанного мусора. Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что Минприроды рассматривает возможность приравнять к переработке сжигание мусора, при котором вырабатывается электроэнергия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды, депутаты Госдумы планируют рассмотреть данный законопроект во втором чтении во вторник.

"Без сжигания хвостов так называемых (непригодного для переработки мусора - прим. ТАСС) мы никуда не уйдем, и круг этот не замкнем по утилизации. Мы это прекрасно понимаем. Цель этого закона в том, чтобы исключить попадание полезных фракций в процесс сжигания утилизации. Именно такая цель перед нами стоит - отсортировать максимально полезные фракции, то, что можно пустить во вторичный оборот, и уже "хвосты" пустить на утилизацию, если таковая необходимость имеется", - сказал журналистам Кобылкин.

Он отметил, что работа над нормативной базой для внедрения данной инициативы уже активно идет. "Все будет очень четко прописано", - пояснил глава Минприроды.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов также поддерживает данную инициативу. "Является ли сжигание переработкой? На мой взгляд, является, потому что это не просто сжигание, а превращение того мусора, который нельзя утилизировать, в электроэнергию и тепло, то есть это превращение в новую субстанцию", - прокомментировал он.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.