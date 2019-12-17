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В Госдуме заявили, что защита участников амнистии капитала коснется подавших декларации

Ранее Госдума приняла поправки, согласно которым декларация и прилагаемые к ней документы не могут расцениваться как допустимое доказательство в рамках уголовного судопроизводства

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Закон о запрете использовать декларации участников амнистии капитала в качестве доказательства вины коснется тех, кто подал их ранее, а также лиц, уже оказавшихся под следствием. Об этом во вторник заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на пресс-конференции фракции "Единая Россия" по итогам осенней парламентской сессии.

"Конечно, он имеет обратную силу и будет распространяться", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о деле совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита. "У нас, согласно Конституции РФ, нормы уголовного права, отягчающие ответственность, не имеют обратной силы, а эти, конечно, будут иметь обратную силу и в полной мере будут распространяться и на это дело, о котором вы сказали, и на те, которые намечались", - добавил глава комитета.

Госдума 13 декабря приняла поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), согласно которым декларация, поданная в ходе амнистии капиталов, а также прилагаемые к ней документы не могут расцениваться как допустимое доказательство в рамках уголовного судопроизводства. Помимо этого, статья 164 УПК РФ, устанавливающая общие правила производства следственных действий, дополняется запретом на изъятие соответствующей специальной декларации при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательства.

Материалы добровольной декларации о зарубежных активах Валерия Израйлита стали основой для обвинения в выводе по подложным документам средств, выделенных на развитие порта Усть-Луга. Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области узнали из переписки, что в начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии. После разрешения суда на выемку декларации в ФНС сотрудники УФСБ получили ее. Израйлит был задержан в декабре 2016 года, с 2016 года он находится в СИЗО.

Институт амнистии капиталов действует с 2015 года, он предусматривает механизм добровольного декларирования своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках. При этом подавшие декларацию лица освобождаются от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности. Всего было предусмотрено три этапа декларирования, последний завершится 29 февраля 2020 года.

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РоссияКрашенинников, Павел Владимирович
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