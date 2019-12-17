Госдума приняла пакет законов о снятии ряда ограничений с санируемых банков

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный пакет законов о поддержке санируемых банков, снимающий с них ряд ограничений на проведение банковских операций на период финансового оздоровления.

Сейчас законодательство устанавливает порядок прямого участия Банка России в санации банков за счет Фонда консолидации банковского сектора, предполагающий приобретение им не менее 75% обыкновенных акций (долей) санируемого банка, что минимизирует риски, связанные с возможностью неисполнения банком своих обязательств.

В то же время до завершения санации банки в течение определенного периода могут не соответствовать требованиям отдельных нормативных правовых актов РФ для открытия в них счетов и депозитов отдельными видами юридических лиц, выдачи гарантий и поручительств.

"Исключение санируемых банков из числа кредитных организаций, имеющих, в частности, право обслуживать стратегические предприятия и организации, специальные счета, на которых осуществляется формирование фондов капремонта, выдавать банковские гарантии для обеспечения уплаты таможенных платежей и поручительства для обеспечения исполнения обязательств застройщиков по передаче жилых помещений участникам долевого строительства, может привести к снижению ликвидности и ухудшению финансового состояния банков, существенно осложнить реализацию мероприятий по предупреждению их банкротства, что не соответствует целям введения нового механизма санации", - отмечается в сопроводительных материалах к документу.

В связи с этим законы предусматривают возможность не прекращать право санируемых банков предоставлять такие банковские услуги, как обслуживание стратегических предприятий и организаций, спецсчетов, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта, выдача поручительств для обеспечения исполнения обязательств застройщиков по передаче жилых помещений участникам долевого строительства, выдача поручительств по обеспечению таможенных платежей, выдача банковских гарантий при госзакупках.

Работать с санируемыми банками будет разрешено ФГУПам и МУПам, имеющим стратегическое значение, хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса, и их дочерним предприятиям. В список компаний, которые смогут работать с санируемыми банками, войдут госкорпорации "Фонд реформирования ЖКХ", "Ростех", "Росатом", "Автодор" и "Роскосмос". Речь идет об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов и других операций. Также в Налоговый кодекс внесены корреспондирующие поправки, которые предусматривают снятие ограничений с санируемых банков в возможности выдавать банковские гарантии для обеспечения обязанности по уплате налогов и иных платежей, регулируемых кодексом.

Как пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев, санируемые ЦБ РФ банки являются достаточно надежными для того, чтобы разрешать им проводить операции, предусмотренные данным законопроектом. К таким операциям относится выдача таможенных гарантий, гарантий по закупкам, работа с фондом дольщиков и ряд других.

О полномочиях ЦБ

Согласно принятым сегодня законам, совет директоров ЦБ РФ наделяется полномочием принимать решение о гарантировании непрерывности деятельности санируемого банка в течение срока реализации плана по предупреждению его банкротства.

Совет директоров ЦБ также наделен полномочием принимать решение о прекращении плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в случае невозможности выполнения такого плана.

При этом действие такого плана может быть прекращено только после прекращения обязательств банка по операциям (сделкам), возможность осуществления которых была обусловлена решением совета директоров о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

Меры по предупреждению банкротства банка или страховой организации с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или ЦБ будут признаны осуществленными в случае устранения причин, явившихся основанием для принятия таких мер, и выполнения мероприятий, предусмотренных соответствующим планом. В этом случае совет директоров ЦБ РФ принимает решение о прекращении действия плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, а принадлежащие ЦБ или АСВ акции (доли в уставном капитале) банка или страховой организации, в отношении которых принято такое решение, могут реализовываться ЦБ или АСВ после даты прекращения соответствующего плана. Уточняется также порядок реализации ЦБ акций (долей в уставном капитале), имущества (имущественных прав), приобретенных в ходе предупреждения банкротства банков.

Как сообщал ранее зампредседателя Банка России Василий Поздышев, принятые изменения предоставят Банку России большую гибкость в выборе способа продажи с учетом спроса потенциальных инвесторов. Он отмечал, что ЦБ будет наделен правом не только полной, но и частичной продажи акций санируемых банков на торгах в форме конкурса или аукциона, а также напрямую одному инвестору без проведения торгов при наличии одного предложения или в случае признания торгов несостоявшимися из-за участия в них только одного претендента.

Также Банк России будет вправе реализовать доли участия в кредитной организации на торгах, например, широкому кругу инвесторов посредством публичного размещения на бирже.