Госдума приняла закон о выдаче лицензий в электронном виде

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий введение реестровой модели выдачи лицензий и предоставление лицензий в электронной форме. Закон был инициирован правительством РФ в соответствии с поручением президента России повысить качество оказания госуслуг в электронной форме.

"Одним из базовых принципов реформирования системы оказания государственных услуг является внедрение реестровой модели. Реестровая модель подразумевает переход от предоставления результата госуслуги в виде бумажного документа к записи в электронном реестре. На практике такая модель уже внедрена в федеральных органах исполнительной власти, Росреестре, ФМС России", - говорится в пояснительной записке.

Для внедрения реестровой модели в сферу оказания госуслуг по лицензированию законопроект закрепляет механизм выдачи лицензии в электронной форме. Предполагается отказ от предоставления лицензий в бумажном виде в пользу внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий. При таком подходе результатом оказания госуслуги будет не бумажный документ, а запись в электронном реестре. За получение выписки из реестра лицензий в виде электронного документа предлагается не взимать госпошлину.

Информация о наличии лицензий будет размещаться в реестрах лицензий. Эта информация будет открытой. Получить такую информацию можно будет посредством поиска в реестрах лицензий или путем запроса выписки из соответствующего реестра, предоставляемой в виде электронного документа или на бумажном носителе.

Реализация закона позволит значительно упростить процедуры лицензирования и получения информации о лицензировании для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также приведет к уменьшению документооборота в данной сфере, указывают в правительстве.

Ко второму чтению документа были приняты поправки, регламентирующие порядок получения от заявителей сведений о конкретной лицензии в электронной форме. Также дополняется перечень служб, освобожденных от получения лицензии для перевозки пассажиров и иных лиц автобусами, в него включается федеральный орган госвласти в области разведывательной деятельности.

Срок вступления закона в силу

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок вступления в силу.

Записи в реестрах лицензий, внесенные до дня вступления закона в силу, должны быть приведены в соответствие с законодательством до 1 января 2022 года.