Оборот товаров на "Яндекс.Маркет" в 2019 году вырос до 200 млрд рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Оборот интернет-площадки "Яндекс.Маркет", на которой представлено 25 тыс. магазинов, вырос в 2019 году на 15% по сравнению с прошедшим годом до 200 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"В этом году оборот товаров, проданных через нас магазинами, достиг 200 млрд рублей", - сообщила руководитель сервиса "Яндекс.Маркет" Татьяна Умряева, слова которой приводятся в сообщении.

Спрос пользователей площадки сильнее всего по сравнению с прошлым годом вырос на приборы для ухода за лицом (в 5,5 раза), компрессионный трикотаж (в четыре раза), комплектующие для компьютеров (в три раза), косметику и парфюмерию (в три раза), а также книги для детей (в три раза).

В пятерку самых популярных товаров в этом году вошли смартфоны (Xiaomi Redmi Note 7, Samsung Galaxy A50 и Apple iPhone Xr), умный браслет Xiaomi Mi Band 3 и наушники Apple AirPods.

Выручка агрегатора составила 7,8 млрд рублей в 2018 году против 4,9 млрд рублей годом ранее. Оборот товаров на "Яндекс.Маркет" в 2018 году вырос на 20% по сравнению с 2017 годом и достиг 170 млрд рублей.