Европейский суд подтвердил получение жалобы от Германии на решение суда юстиции по OPAL

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Европейский суд подтвердил получение жалобы со стороны Германии на решение Европейского суда юстиции по ограничению использования "Газпромом" мощности газопровода OPAL.

"Апелляция Германии в Европейском суде (дело C-848/19 P) против решения Европейского суда юстиции по делу T-883/16 относительно газопровода OPAL", - сообщила инстанция во вторник в Twitter.

В конце ноября в Министерстве экономики и энергетики ФРГ сообщили корреспонденту ТАСС, что правительство Германии подало жалобу 20 ноября. В то же время в ведомстве указали на то, что подача жалобы "не имеет приостанавливающего [решение суда] действия". "Дальнейшие разбирательства в Европейском суде пройдут в соответствии с европейским процессуальным правом", - отметили в министерстве.

В начале сентября Европейский суд по иску Польши аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, согласно которому "Газпром" мог использовать мощности OPAL на 100%, то есть на 36 млрд куб. м в год. Теперь российский холдинг может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода. После этого решения "Газпром" сократил поставки по OPAL и начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.

OPAL - трубопровод-отвод, соединяющий "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.