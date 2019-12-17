Госдума ратифицировала соглашение с Таджикистаном о наборе на временную работу в РФ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник ратифицировала соглашение с правительством Таджикистана об организованном наборе граждан этой республики на временную работу в России.

Соглашение было подписано 17 апреля 2019 года в Москве. Согласно пояснительным материалам, оно "предусматривает возможность комплексной подготовки гражданина Республики Таджикистан в стране его проживания для осуществления им временной трудовой деятельности" в России.

В частности, на уполномоченные органы власти Таджикистана возлагаются обязанности по информированию своих граждан о возможности трудоустройства в РФ в порядке организованного набора, по подбору кандидатов на трудоустройство, имеющих требуемую квалификацию и опыт работы, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кандидатов на трудоустройство в соответствии с потребностью работодателя. Помимо этого, в рамках соглашения власти Таджикистана должны будут проверять кандидатов на предмет их нахождения в международном или межгосударственном розыске, а также наличие у них непогашенной или неснятой судимости.