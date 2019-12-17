{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума ратифицировала соглашение с Таджикистаном о наборе на временную работу в РФ

Соглашение предусматривает комплексную подготовку граждан Таджикистана для работы в России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник ратифицировала соглашение с правительством Таджикистана об организованном наборе граждан этой республики на временную работу в России.

Соглашение было подписано 17 апреля 2019 года в Москве. Согласно пояснительным материалам, оно "предусматривает возможность комплексной подготовки гражданина Республики Таджикистан в стране его проживания для осуществления им временной трудовой деятельности" в России.

В частности, на уполномоченные органы власти Таджикистана возлагаются обязанности по информированию своих граждан о возможности трудоустройства в РФ в порядке организованного набора, по подбору кандидатов на трудоустройство, имеющих требуемую квалификацию и опыт работы, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кандидатов на трудоустройство в соответствии с потребностью работодателя. Помимо этого, в рамках соглашения власти Таджикистана должны будут проверять кандидатов на предмет их нахождения в международном или межгосударственном розыске, а также наличие у них непогашенной или неснятой судимости.

Теги
ТаджикистанРоссия
Реклама на ТАСС
Две катастрофы за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС