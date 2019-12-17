{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Иванов: строительство мусоросжигательных заводов возможно лишь после публичной экспертизы

Ранее в Минприроды заявили, что рассматривают возможность приравнять к переработке сжигание мусора, при котором вырабатывается электроэнергия

СКОЛКОВО /Московская область/, 17 декабря. /ТАСС/. Экологическая информация не может быть секретной, и все проекты по строительству мусоросжигательных заводов должны проходить публичную экологическую экспертизу. Об этом заявил во вторник на форуме "Чистая страна" спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Строительство таких заводов возможно только после публичной экологической экспертизы. Без экспертизы ничего строить нельзя. Вообще экология - это такая тема, где не может быть ничего секретного. Надо все объяснять, разъяснять спокойно, но с аргументами", - сказал Иванов.

В понедельник глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров внес в Госдуму поправки, запрещающие сжигание непереработанного мусора. Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что Минприроды рассматривает возможность приравнять к переработке сжигание мусора, при котором вырабатывается электроэнергия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды, депутаты Госдумы планируют рассмотреть данный законопроект во втором чтении во вторник.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Две катастрофы за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС