Иванов: строительство мусоросжигательных заводов возможно лишь после публичной экспертизы

СКОЛКОВО /Московская область/, 17 декабря. /ТАСС/. Экологическая информация не может быть секретной, и все проекты по строительству мусоросжигательных заводов должны проходить публичную экологическую экспертизу. Об этом заявил во вторник на форуме "Чистая страна" спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Строительство таких заводов возможно только после публичной экологической экспертизы. Без экспертизы ничего строить нельзя. Вообще экология - это такая тема, где не может быть ничего секретного. Надо все объяснять, разъяснять спокойно, но с аргументами", - сказал Иванов.

В понедельник глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров внес в Госдуму поправки, запрещающие сжигание непереработанного мусора. Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что Минприроды рассматривает возможность приравнять к переработке сжигание мусора, при котором вырабатывается электроэнергия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды, депутаты Госдумы планируют рассмотреть данный законопроект во втором чтении во вторник.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.