Володин сообщил о подписании Медведевым подзаконного акта о компенсациях членам ЖСК

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал подзаконный акт о правилах выплаты компенсаций членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) в случае банкротства застройщика. Об этом во вторник в ходе пленарного заседания Госдумы сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

10 декабря Госдума обратилась к главе кабмина с призывом ускорить принятие соответствующего нормативного акта.

"Правительством принято решение, подписан подзаконный акт вчера. Реакция была на наше обращение незамедлительная", - сказал Володин.

В связи с этим председатель нижней палаты поблагодарил Медведева, вице-премьера Виталия Мутко, а также полпреда правительства в Госдуме Александра Синенко за оперативную реакцию на обращение парламентариев. "Конечно, нам важно, чтобы подзаконные акты в проектах, как это и в регламенте [Госдумы] определено, вносились при рассмотрении законопроектов во втором чтении", - отметил он.

"Все решения приняты, которые позволят обманутым дольщикам получить компенсацию, если они члены ЖСК, уже до января", - заключил Володин.

В октябре Госдума приняла закон, который позволил участникам ЖСК, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, получать компенсацию за счет фонда помощи обманутым дольщикам. Согласно документу, рассчитывать на компенсацию смогут граждане, требования которых ранее были включены в реестр от участников строительства в деле о банкротстве застройщика.